Компания Oppo недавно представила свой первый умный телевизор. Новинка под названием Oppo Smart TV S1 уже поступила в продажу. При этом специально ко Дню холостяка новинку можно будет приобрести со скидкой.

Как передает Ithome, первые покупатели могут приобрести Oppo Smart TV S1 за 1 050 долларов (29 400 гривен). Эта скидка будет действовать до 11.11, то есть Дня холостяка (вроде Черной пятницы в Китае).

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После этого дня стоимость Oppo Smart TV S1 вырастет до 1 195 долларов (33 500 гривен).

Чем интересен

Oppo Smart TV S1 оснащен 65-дюймовым QLED-экраном с разрешением 3840 x 2160 пикселей и переменной кадровой частотой от 48 до 120 Гц.

Он работает на базе процессора MediaTek S900 в паре с 8.5 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Телевизор оснащен 18 динамиками и технологией Dolby Atmos. Также здесь есть поддержка Wi-Fi, NFC, голосовой помощник Breeno, порт HDMI 2.1.

Интересно, что устройство оснащено выдвижной web-камерой для осуществления видеозвонков.

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Сейчас новинка доступна на китайском рынке. Информации о старте продаж новинки в Украине пока нет.