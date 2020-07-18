Объединенные Арабские Эмираты после нескольких отмен из-за плохой погоды в конце определились с днем старта космической миссии на Марс. Исследовательский зонд Hope стартует 20 июля на японской ракете Mitsubishi и с территории Японии.

Космическое агентство ОАЭ совместно с центром Мухаммеда бен Рашида сообщили дату и время запуска для Hope Probe to Mars . Об этом рассказали на официальном сайте UAE Space Agency .

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Запуск миссии ОАЭ на Марс: что следует знать

Старт первой арабской миссии на Марс должен состояться 20 июля в 00:58 по Киеву.

Место запуска: космический центр Танэгасима в Японии.

Непосредственно в космос Hope доставит ракета Mitsubishi Heavy Industries H-IIA.

Там зонд некоторое время будет лететь по орбите, пока не достигнет точного выравнивания с траекторией движения Марса.

В этот момент последняя ступень ракеты "подтолкнет" зонд к "красной планете".

И за 7 месяцев Hope преодолеет 493 миллиона километров к Марсу.



Как будет происходить арабская миссия на Марс / Фото BBC



Зонд ОАЭ Hope, который должен за 7 месяцев добраться Марса / Фото UAE Space Agency

@UAESpaceAgency и @MBRSpaceCentre объявили обновлены дату запуска & время ОАЭ Марс Миссия на 20 июля 2020 года в 1:58 утра по местному времени в ОАЭ. О любых дальнейших задержках, вызванных погодными условиями на стартовой площадке на острове Танегасима в Японии, будет сообщено в надлежащее время. pic.twitter.com/YrHeW51Ylk - Миссия Хоуп Марс (@HopeMarsMission) 17 июля 2020 г.

Напомним, миссию откладывали уже дважды – 14 и с 17 июля – из-за плохой погоды.

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