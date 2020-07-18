Первая арабская миссия на Марс полетит в космос 20 июля
Объединенные Арабские Эмираты после нескольких отмен из-за плохой погоды в конце определились с днем старта космической миссии на Марс. Исследовательский зонд Hope стартует 20 июля на японской ракете Mitsubishi и с территории Японии.
Космическое агентство ОАЭ совместно с центром Мухаммеда бен Рашида сообщили дату и время запуска для Hope Probe to Mars. Об этом рассказали на официальном сайте UAE Space Agency.
Тем временем в Украине В Харькове продают крупнейший завод спецтехники для авиации и космоса
Запуск миссии ОАЭ на Марс: что следует знать
- Старт первой арабской миссии на Марс должен состояться 20 июля в 00:58 по Киеву.
- Место запуска: космический центр Танэгасима в Японии.
- Непосредственно в космос Hope доставит ракета Mitsubishi Heavy Industries H-IIA.
- Там зонд некоторое время будет лететь по орбите, пока не достигнет точного выравнивания с траекторией движения Марса.
- В этот момент последняя ступень ракеты "подтолкнет" зонд к "красной планете".
- И за 7 месяцев Hope преодолеет 493 миллиона километров к Марсу.
Как будет происходить арабская миссия на Марс / Фото BBC
Зонд ОАЭ Hope, который должен за 7 месяцев добраться Марса / Фото UAE Space Agency
Напомним, миссию откладывали уже дважды – 14 и с 17 июля – из-за плохой погоды.
Обратите внимание Как выглядит Солнце с рекордно близкого расстояния: впечатляющие фото и первые открытия
Так же от NASA (космическое агентство США) известно о дате запуска космического корабля на Марс, который доставит туда марсоход Perseverance: 30 июля в 7:50 am ET (14:50 по Киеву).