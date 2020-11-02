В Китае первую партию Huawei Mate 40 раскупили за 11 секунд. Компания говорит, что это самый успешный запуск продукта в истории, а новые смартфоны побили рекорд популярности.

В Китае начались продажи смартфонов серии Huawei Mate 40. Пока что одна из четырех моделей – Huawei Mate 40 RS Porsche Design – задерживается, пишет Gizchina.

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Что известно

Другие три модели, а это Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ были распроданы за рекордные 11 секунд на одной из крупнейших платформ продаж JD, и за 20 секунд на TMall.

Информация от JD показывает, что серия Huawei Mate 40 является самым популярным смартфоном на их платформе в настоящее время. В течение одного часа количество пользователей, которые искали серию Mate 40, на 600% выше, чем тех, кого интересовала серия Mate 30.



Huawei Mate 40 распродали за 11 секунд / фото Huawei

Это и не удивительно, ведь магазин JD предлагает много бонусов для покупателей нового флагмана:

возможность возврата в течение месяца;

бесплатная замена батареи в течение года по желанию владельца;

обмен старого устройства на серию Mate 40 – максимальная скидка достигает 3000 юаней и зависит от состояния старого устройства.

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Подробнее о новом смартфоне

Линейка Mate 40 получила процессоры Kirin 9000, поддержку 5G, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera и дизайн Space ring Design, вдохновленный тематикой космоса.

В устройствах установлен закругленный на 88° по краям безрамочный экран, в верхней левой части которого находится фронтальная камера. Дисплей выполнен по OLED-технологии и поддерживает частоту обновления экрана 90 Гц.