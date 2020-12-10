Недавно инсайдеры заметили намеки на первый фирменный ноутбук от Nokia. Похоже, слухи были правдивыми, ведь сейчас производитель обнародовал название – Nokia Purebook, а также первый тизер.

Как передает Flipkart, выпуск Nokia Purebook может состояться в ближайшее время.

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Что стало известно

Это будет ультралегкий и производительный ноутбук Nokia. Подробных характеристик пока нет. Но инсайдеры предполагают, что скорее всего Nokia Purebook получит вес 2 кг, а также процессоры от Intel или AMD.

Тизер ноутбука Nokia Purebook / Фото flipkart.com

Можно также предположить, что сердцем ноутбука послужат современные CPU Intel Core i3 и Core i5.

В последнее время Nokia все активнее выходит на новые рынке. В частности, недавно Nokia представила в Европе сразу 7 умных телевизоров.

Модели получили диагональ дисплея от 32 до 75 дюймов. Все модели работают на базе чистой версии Android TV, а также получили поддержку технологии объемного звучания.