В Украине сейчас высокий уровень киберугрозы. Эксперты говорят, что атака может быть уровня вируса Petya 2, который атаковал украинские сервисы в 2017 году. Это может случиться из-за масштабной кибератаки в США.

Об этом предупреждают в Национальном координационном центре кибербезопасности при СНБО.

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От этой атаке уже пострадали почти все государственные учреждения США. Перелом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 – 2020.2.1 HF1).

Она напоминает ситуацию атакой Ransom: Win32/Petya, которая произошла в Украине в 2017 году.

Эксперты считают, что к атаке может быть причастна хакерская группа APT29 или Cozy Bear, которую также обвиняют в связях со службой внешней разведки России.

Почему Украина в опасности

Украинские государственные органы не очень активно используют продукты SolarWinds, поэтому говорить о рисках для поражения госсистем не стоит. Однако высокая активность хакерских групп, которые связывают с российскими спецслужбами, может быть опасной и для Украины.

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Эксперты СНБО напоминают, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией.