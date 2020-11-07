Компания Philips представила сразу два новых проектора, с помощью которых организовать просмотр фильма или презентации можно практически в любом месте. Новинки примечательны не только компактными габаритами, но и значительным ресурсом ламп, а также обновленным пользовательским интерфейсом и пониженным уровнем шума.

Миниатюрный Philips PicoPix Micro 2 с разрешением проекции 480p получил полноразмерный порт HDMI, разъем USB Type-C и встроенный аккумулятор, заряда которого хватит на три часа автономной работы. Вес модели составляет 600 граммов, сообщает Slashgear.

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Микропроектор Philips PicoPix Micro 2

Другие модели

Более габаритный PicoPix Max One выдает картинку в разрешении Full HD и получил функции цифрового зума, автоматической фокусировки изображения, а также коррекции трапецеидальных искажений. При размерах 134,1х135,9х47 мм проектор весит 850 граммов. Компания заявляет, что ресурс установленных в обоих устройствах ламп составляет 30 000 часов.

Микропроектор PicoPix Max One

Представители Philips также отметили использование созданного с нуля предназначенного для пользователя интерфейса и оптимизированного алгоритма контроля работы вентилятора, что позволило снизить уровень шума системы охлаждения на 20% по сравнению с предыдущими моделями серии.

Цена

Проектор PicoPix Micro 2 и PicoPix Max One поступят в продажу в конце этого месяца по цене 299 долларов (≈8 442 гривны) и 529 долларов (≈14 936 гривен) соответственно.