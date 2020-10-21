Компания Adobe выпустила крупное обновление для Photoshop под номером 22.0. Туда добавили фишки, связанные с технологиями машинного обучения и искусственным интеллектом Nvidia StyleGAN2.

Теперь пользователь имеет возможность достаточно просто и быстро редактировать портреты – настраивать выражение лица, направление взгляда, возраст, прическу и другие параметры с помощью нескольких ползунков. Также теперь можно поменять освещение, размыть задний фон и наложить макияж, сообщает 24 канал.

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Что добавили в Photoshop

Обновление включает функции для работы с небом на пейзажных снимках, включая тонкую настройку освещения, текстуры облаков и цвета неба. Как вариант, небо на фото можно заменить на другое, выбрав один из вариантов в базе редактора или загрузив свой снимок.



Photoshop получил новые возможности благодаря нейросетям

Еще нейронные сети принесли в Photoshop возможность быстро и правдоподобно делать из черно-белых снимков цветные.

Новые возможности Photoshop, видео:

Со следующими обновлениями обещают добавить автоматическое стирание пыли с фото, дефектов на сканах, артефактов с JPEG и "суперзум" на уже отснятых материалах без потери качества, и другие функции.

Кроме того, в Adobe Premiere Elements добавлено ускорение средствами GPU для мгновенного воспроизведения популярных видеоэффектов: добавление бликов, оверлея и обрезка видео. Есть и воспроизведение в реальном времени без предварительного рендеринга.

Все фишки с новой версии редактора уже можно попробовать на Windows 10 и macOS. Наибольшего эффекта в плане скорости работы нейронных сетей получится добиться на системах с видеокартами GeForce RTX благодаря привлечению тензорных ядер, рассказали в Adobe.