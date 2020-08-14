Чуть больше года назад компания Adobe начала работу над созданием инструмента для борьбы с фейковыми снимками. Он должен был определить "историю" цифровых изображений, которые распространяются в интернете. Недавно компания объявила о готовности нового алгоритма к выпуску и сообщила сроки его появления в составе популярного графического редактора.

Новая технология, которую авторы Photoshop готовятся добавить в состав своей программы, будет использовать теги метаданных и криптографию для распознавания отредактированных изображений, рассказывает Engadget.

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Как будет работать алгоритм

По замыслу разработчиков, продвинутый алгоритм даст пользователям возможность проверять подлинность фотографий, видео и другого контента. При загрузке изображения, отредактированного с помощью редактора, программа добавит к нему теги, которые дают представление о происхождении медиафайла. Таким образом, станет известен автор фотографии, а также дата и место ее создания. Эти данные будут подписаны криптографически, чтобы подтвердить их достоверность.

Для чего нужен этот алгоритм

По словам представителей Adobe, такие меры порой необходимы в ряде случаев – например, когда на снимках запечатлено какое-нибудь событие, люди начинают делиться связанными с ним фотографиями или видео. Чтобы не вводить в заблуждение пользователей фейковым контентом, технология поможет определить, действительно ли размещенный в сети контент относится к этому событию.

Когда алгоритм станет доступным для пользователей

Релиз обновленной версии графического редактора Adobe Photoshop, включающий новую технологию, запланирован на конец текущего года. Нововведение также появится в инструментарии социальной сети Behance для профессиональных создателей контента.