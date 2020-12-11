Релиз Cyberpunk 2077 стал самым успешным запуском в истории Steam. На старте он привлек более одного миллиона игроков. После премьеры блокбастера популярный сайт Crackwatch, который отслеживает появление взломанных версий игры на пиратских сайтах, внезапно "упал" из-за наплыва посетителей. После этого на сайте появилось необычное сообщение.

10 декабря Cyberpunk 2077 начала продаваться в цифровых и розничных магазинах. Одновременно с этим игра появилась и на пиратских ресурсах. Об этом пишет 4pda.

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Что происходит

О том, что Cyberpunk 2077 уже распространяется на торрент-трекерах, сообщил сайт CrackWatch. После релиза игры его серверы не выдержали нагрузки и в результате сайт стал недоступен. В итоге, при попытке входа на ресурс появлялось сообщение от администрации. Оно содержало призыв купить Cyberpunk 2077, если есть такая возможность, ведь компания-разработчик распространяет игру без каких-либо DRM-защиты.



Сообщение на сайте CrackWatch / Скріншот із сайту CrackWatch.

Что такое DRM-защита? Digital rights management (управление цифровыми правами) – это система, которую применяют производители цифрового продукта для ограничения использования цифровой информации и носителей. Такие системы намеренно ограничивают или затрудняют различные действия с данными в электронной форме (копирование, модификацию, просмотр) или позволяют отследить такие действия. Применяется в кино и музыкальной индустрии, телевидении, компьютерных играх и электронных книгах.

На пиратских ресурсах игра сразу попала в список самых популярных. Почти каждую из доступных сборников игры загрузили несколько десятков тысяч раз. Впрочем, появление Cyberpunk 2077 на пиратских ресурсах никак не повлияло на успешные продажи: количество предварительных заказов игры достигло восьми миллионов копий.