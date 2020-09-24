На портале Winfuture появились подробные технические характеристики новых смартфонов от Google. Теперь можно сравнить смартфон Pixel 4a 5G с более премиальным Pixel 5, параметры которого стали известны за день до того.

Более доступный Pixel 4a 5G окажется большим по размерам от Pixel 5, но его корпус полностью выполнен из поликарбоната, а спереди прикрыт стеклом Gorilla Glass 3. Pixel 5 же отличается рамой из переработанного алюминия и защитой экрана в виде Gorilla Glass 6, сообщает Winfuture

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Кроме того, Pixel 5 получит сертификацию защиты от пыли и влаги IP68. Впереди смартфоны похожи между собой, но в Pixel 5 узкая кромка под дисплеем.

Смартфоны отличаются не только размером, но и характеристиками / Фото 9to5google

Обе новинки имеют идентичные чипсеты и оснащаются чипом безопасности Titan M, одинаковые и модули камер. В младшей модели нет поддержки беспроводной зарядки, зато есть разъем для наушников.

Технические характеристики Google Pixel 4a 5G и Pixel 5

Габариты 153,9×74,0×8,2 мм, 168 г 144,7×70,4×8,0 мм, 151 г

Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765G, 2,4 ГГц, Adreno 620

8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765G, 2,4 ГГц, Adreno 620 Память 6 ГБ оперативной LPDDR4, 128 ГБ постоянной 8 ГБ оперативной LPDDR4, 128 ГБ постоянной

Батарея 3885 мАч, быстрая зарядка 18 Вт 4080 мАч, быстрая зарядка 18 Вт

Дисплей 6,2", 2340×1080, OLED, HDR, Gorilla Glass 3 6,0", 2340×1080, OLED, 90 Гц, HDR, Gorilla Glass 6

Камера 12,2 Мп, f/1,7 (основная) + 16 Мп, f/2,2, (широкоугольная) + 8 Мп, f/2,0 (фронтальная)

Связь USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC, вход для наушников USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC,

СистемаAndroid 11

Цена Google Pixel 4a 5G и Pixel 5

Ориентировочная стоимость:

Pixel 4a 5G – 499 евро (16 437 гривен);

Pixel 5 – 629 евро (20 719 гривен).

Официальная презентация Google Pixel 5, 4a 5G и других продуктов серии Made by Google пройдет 30 сентября в онлайн-формате.