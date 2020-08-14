Без громких анонсов и презентаций социальная сеть Facebook запустила собственный платежный сервис на украинском рынке. Он даст возможность украинцам оплачивать покупки в экосистеме Facebook, которая также включает в себя сервисы и приложения Instagram, Messenger и WhatsApp.

Как сообщает 24 канал, Facebook Pay позволяет отправлять деньги другим пользователям, покупать игры и внутриигровой контент, билеты на различные мероприятия, делать пожертвования, покупать и продавать вещи в интегрированном магазине и группах, а также продвигать свои товары или компанию с помощью рекламы на Facebook.

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Как работает Facebook Pay

Для осуществления платежей в Facebook Pay необходимо привязать банковскую карту (Mastercard, Visa) или электронный кошелек PayPal (в Украине не работает) к своей учетной записи. У пользователей есть возможность просматривать историю платежей и выбирать валюту. Платежи осуществляют в долларах по курсу Банка.



В Украине заработал Facebook Pay

В данный момент сервис доступен только в десктопной версии. Сейчас через Facebook Pay можно сделать пожертвование через встроенный механихм сбора денег на Facebook, а также купить виртуальную валюту Facebook Stars, с помощью которой можно будет поддержать блогеров.

Будет ли социальная сеть брать комиссию при оплате покупок, не сообщается. Также неизвестно какие именно опции платежей и когда станут доступны украинским пользователям Instagram, Messenger и WhatsApp. В самой компании пока не прокомментировали запуск сервиса в Украине.