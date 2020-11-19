Впервые за многие годы приложение для занятий спортом и отслеживания здоровья Google Fit получит масштабное обновление. Компания анонсировала новый главный экран программы и расширенные функциональные возможности.

Ранее на главном экране Google Fit отображались базовые данные об активности пользователя: количество пройденных шагов и пульс. Сегодня же устройства имеют более широкий спектр функций чем было раньше. Теперь в приложении можно быстро и удобно узнать данные о частоте сердечных сокращений, весе и артериальном давлении. Ранее эту информацию нужно было искать в других разделах, пишет androidauthority.

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Что известно

Еще одно новшество – расширенное отслеживание сна. Ранее Google Fit предоставлял достаточно поверхностную информацию в этом плане. После того, как обновление получат все пользователи, у них будет возможность видеть время сна, а также отслеживать все его фазы (легкую, глубокую и REM-фазу). Приложение будет составлять коэффициент эффективности сна и предоставлять график пульса во время сна.

Google Fit получит крупное обновление / Фото Google

Пользователи умных часов на базе Wear OS получат более удобный доступ к последним тренировкам. Это позволит в один клик перейти к тому виду спорта, которым вы чаще всего занимаетесь.

Во время занятий спортом приложение на Wear OS будет предоставлять пользователю больше информации на одном экране. На продемонстрированном Google изображении видна дистанция, продолжительность и темп занятий на одном экране. Область круга будет оповещать о том, насколько близко вы приблизились к выполнению заданной цели. Также в приложении теперь будет возможность быстро перейти к дыхательному сеансу, чтобы успокоиться и уменьшить частоту пульса.

Google Fit на часах с Wear OS

Обновление станет доступным у всех пользователей в течение нескольких дней.

Google Fit является стандартным приложением для сбора информации о здоровье на Android-смартфонах и часах с Wear OS. Однако ранее оно имело весьма посредственные возможности, из-за чего нередко подвергалось критике.