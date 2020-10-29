Компания Google продолжает развивать фирменный магазин приложений для Android, изменяя его дизайн и добавляя различные функции. Новая экспериментальная опция дает пользователям Google Play возможность быстрее определиться с выбором приложения, сравнивая его ключевые параметры с решениями других разработчиков.

В тестовой версии сборки 22.4.28 Google Play инсайдеры обнаружили новый пункт под названием Compare apps ("Сравнить приложения") – он находится внизу списка рекомендаций магазина. Как сообщает Android Insider функция пока доступна только для нескольких популярных медиаплееров.

Интересно Google упростит использование сторонних магазинов приложений в Android 12

Как это работает

Ознакомиться с работой нововведения можно именно на примере этих приложений. После нажатия соответствующей кнопки на экране появится сравнительная таблица с описанием различных критериев приложений одного типа.

В частности, при анализе плееров рассматриваются простота их использования и поддержка характерных функций: например, возможность автономного воспроизведения и стриминга, а также список воспроизводимых форматов. Кроме того, можно увидеть оценки и количество загрузок для каждого приложения.

Дата введения функции

Когда новая функция появится в стабильной версии Google Play, пока неизвестно. Возможно функцию сначала введут для наиболее популярных среди пользователей приложений, а впоследствии она станет доступной и для других программ.