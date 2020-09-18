После известий о повышении ценников на эксклюзивы PlayStation 5 многие испугалИСЬ: если перевести 80 евро в украинскую валюту, выйдет солидная сумма. Не все в Украине готовы платить такие деньги за игру. Однако Sony, видимо, тоже это понимает: компания объявила региональные ценники на эксклюзивы. Они немного выше прошлого поколения, но пугают куда меньше.

PlayStation сообщила 24 каналу, что эксклюзивы Sony будут стоить от 1699 гривен до 2999 гривен. Интересно Play Station 5 получила официальную цену и старт продаж в Украине Цены на известные игры Demon's Souls – 2 299 гривен;

Destruction AllStars – 2 299 гривен;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 1 999 гривен;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – 2 299 гривен;

Sackboy A Big Adventure – 1 699 гривен. Стоимость аксессуаров для PlayStation 5 в Украине Бездротовий контролер DualSense – 2 099 гривен;

Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами – 2999 гривен;

HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов – 1799 гривен;

Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговим сервисам – 899 гривен;

Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense – 899 гривен. Продажи PS5 в Украине начинаются 19 ноября 2020 года. Консоли будут продаваться по 12 999 гривен (версия All Digital) и по 15 999 гривен (вариант без повода).