Геймеры были удивлены большими размерами PlayStation 5. На фоне лаконичной консоли конкурента приставка Sony выглядит действительно громадной. Впрочем, старший арт-директор PlayStation уверяет, что на первых концептах устройство было еще больше.

Какой должна была быть PlayStation 5

Юджин Морисава дал интервью изданию Washingtonpost, в котором поделился интересной внутренней информацией.

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"Я знал, что устройство должно выйти больше, потому что оно намного мощнее. И я знал, сколько примерно места нужно, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Когда я начал рисовать концепт, приставка была еще больше, потому что я не знал, что хотят сделать инженеры. И интересно, что именно инженеры сказали мне: консоль получилась слишком большой. Так что мне пришлось ее уменьшить. Сейчас у нее идеальные размеры", – рассказал Морисава.

Кроме того, арт-директор Sony сказал, что он рад, что консоль в народе сравнивают с бытовой техникой. Дизайнер считает, что это очень хорошо.

Когда продумываешь дизайн, нужно делать его комфортным. Чтобы предмет выглядел, например, как растение, животное или другой знакомый образ. Я думаю, что такие вещи гораздо приятнее и удобнее, чем что-то странное и доселе невиданное,

– поделился Морисава.

Напомним, что PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября. К слову, конкурентная Xbox Series X/S уже появилась в магазинах.