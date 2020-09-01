В интернете давно ходят слухи о том, что будущая PlayStation 5 будет поддерживать игры с консолей Sony всех предыдущих поколений. Однако это слишком идеально, чтобы быть правдой. К сожалению, об этой мечте, похоже, можно забыть.

Пользователи нашли на странице технической поддержки Ubisoft информацию о функциях обратной совместимости PlayStation 5, сообщает Game Informer.

Интересно Благодаря новой технологии геймпад PlayStation 5 будет узнавать пользователя

Какие игры будут работать на PlayStation 5

Как выяснилось, консоль сможет запускать только игры, созданные непосредственно для нее самой, и для предыдущей версии – PlayStation 4. Запускать тайтлы PS1, PS2 и PS3 приставка Sony нового поколения все-таки не сможет.

PS5 is not backwards compatible with PS3/PS2/PS1 games, according to a Ubisoft supprot page https://t.co/j1wTcAApZ3 pic.twitter.com/hnbpndATPi — Wario64 (@Wario64) August 31, 2020

Но есть и хорошая новость. Согласно найденным на сайте Ubisoft данным, пользователи PlayStation 5 смогут сыграть по сети с владельцами PS4. Конечно, это не заменит обратную совместимость с играми предыдущих поколений, но тоже неплохо.

Когда появится PlayStation 5

Напомним, что точной даты релиза консоли PlayStation 5 пока нет. Достоверно известно лишь то, что приставка выйдет на рынок в период осенне-зимних праздников 2020 года. Впрочем, инсайдеры уверены, что премьера состоится уже в ноябре. В это же время стартуют продажи Xbox Series X. Предполагается, что обойдется каждая из этих систем примерно в районе 15 000 гривен.