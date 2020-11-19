Ну что ж, этот день настал, 19 ноября в Украине начались официальные продажи приставки нового поколения PlayStation 5. Несмотря на все, купить устройство у ритейлеров с полки не получится – приставок в свободной продаже нет.

Дело в том, что из-за огромного спроса на PlayStation 5 в Украине первая партия консолей нового поколения была распродана еще до старта. Похоже, что 19 ноября новую PlayStation 5 увидят даже не все клиенты магазинов, которые оформили предварительный заказ, сообщает 24 канал.

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Мы позвонили в магазины, которые занимаются продажей новой консоли от Sony, чтобы узнать, можно ли ее купить сегодня или в ближайшее время.

Фокстрот

Сейчас получить консоль нет возможности. Поставка ожидается 23 ноября, после этого консоль будет выдаваться в порядке живой очереди всем, кто оформил предварительный заказ. Все консоли, которые останутся, будут переданы в магазины, однако, когда это произойдет, неизвестно.

Comfy

Товара в наличии нет. Можно оформить только предварительный заказ или ожидать поступление консоли. Точной информации, когда консоль появится в магазинах нет.

Citrus

Сейчас консоли PlayStation 5 в свободной продаже нет. Можно оформить заказ и ожидать поступление. Новые консоли должны появиться в первой половине декабря.

Allo

Сейчас купить консоль нет возможности. Первая партия поступления будет распределена между клиентами, которые оформили предварительный заказ на PlayStation 5. Когда консоль появится в свободной продаже неизвестно.

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Цена PlayStation 5 в Украине

Официальная стоимость PlayStation 5 Digital Edition в Украине составила 13 499 гривен, а за PlayStation 5 с дисководом придется выложить 16 799 гривен.

В комплекте с новой приставкой пользователи получат бесплатно игру Astro's Playroom. Кроме того можно приобрести несколько новых игр для PS5, это Spider Man: Miles Morales и долгожданный римейк Demon Souls.