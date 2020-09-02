В PS Store началась масштабная распродажа хитов: The Last of Us Part II впервые со скидкой
Компания Sony решила порадовать геймеров щедрой акцией в цифровом сервисе PS Store. Прямо сейчас в нем проходит большая распродажа "настоящие лидеры", в рамках которой множество игр сбросило от базовой стоимости до 93%. Среди них есть и недавние хиты вроде The Last of Us Part II.
Создание Naughty Dog подешевело впервые: базовое издание драмы отдают за 1 599 гривен вместо привычных 1 899 гривен, а расширенное – за 1 899 гривен вместо 2 199 гривен.
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Вот несколько других интересных предложений акции:
Assassin's Creed Odyssey Season Pass – 699 гривен (50%)
Battlefield V – 480 гривен (70%)
Borderlands 3 SDE – 1 449 гривен (50%)
God of War – 324 гривны (50%)
Grand Theft Auto V POE – 503 гривны (58%)
Days Gone – 608 гривен (71%)
Death Stranding – 816 гривен (57%)
FIFA 20 – 153 гривны (93%)
Need for Speed HEAT Deluxe – 1 079 гривен (55%)
Red Dead Redemption II: Special Edition – 874 гривны (65%)
Uncharted 4: A Thief's End – 324 гривны (50%)
Ознакомиться с полным списком уцененных тайтлов можно на специальной странице распродажи или в блоге PlayStation. Щедрая акция продлится ровно две недели и завершится в среду, 16 сентября, в 23:59 по киевскому времени.