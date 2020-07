PlayStation перед закатом поколения продолжает радовать геймеров выгодными предложениями. На этот раз магазин предлагает хорошие скидки на сетевые игры – участвуют тайтлы, в которые можно играть как одному, так и с друзьями.

Как сообщает 24 канал, полный перечень доступных тайтлов со скидкой доступен по этой ссылке.

Интересно Утечка: цена и дата выхода PlayStation 5 и аксессуаров

Что продают со скидкой

Всего в акции принимают участие 110 позиций – и среди них встречаются не только игры, но и дополнения, сезонные пропуска и другие интересные позиции. Но сами игры, конечно, превыше всего. И предложений хватает: например, шутер Battlefield V отдают всего за 479 гривен. А кооперативные приключения A Way Out – за 524 гривны, ролевую игру Dragon Age: Inquisition можно купить за смешные 120 гривен, а приключение на двух Unravel Two – за 259 гривен.

Скидки в магазине PlayStation

Скидочная программа будет актуальной две недели, до 16 июля – все тайтлы, которые пришлись вам по душе нужно приобрести до этой даты.