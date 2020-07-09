Магазин PlayStation продолжает радовать пользователей PlayStation 4 щедрыми скидками на главные хиты консоли. Участниками новой распродажи "Июльские скидки" стали Marvel's Spider-Man, God of War и еще 260 тайтлов.

Акция не приурочена к конкретной дате, поэтому игры не относятся к какой-либо тематической подборке. Как отмечает 24 канал, кроме самих тайтлов, пользователи могут купить DLC и полные издания с дополнительным контентом – все по сниженным ценам.

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Какие игры раздают со скидками

Вот несколько интересных предложений акции:

Marvel's Spider-Man – 549,50 гривен, скидка 50%

God of War – 411,75 гривен, скидка 25%

No Man's Sky – 599,50 гривен, скидка 50%

Assassin's Creed Odyssey – 649 гривен, скидка 65%

Assassin's Creed IV Black Flag – 194,70 гривен, скидка 70%

Just Cause 4 (Полное издание) – 559,72 гривны, скидка 72%

Devil May Cry 5 Deluxe Edition – 749,50 гривен, скидка 70%

Man of Medan – 474,50 гривен.

Monster Hunter World: Iceborne (Расширенное издание) – 1 199,40 гривен, скидка 40%

MediEvil – 399,50 гривен, скидка 50%

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1 343 гривны, скидка 44%

Dark Souls III Deluxe Edition – 499 гривен, скидка 75%

Resident Evil 7 – 324,50 гривен, скидка 50%

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Spyro Reignited Trilogy + Crash Team Racing Nitro-Fueled – 999,50 гривен, скидка 50%

Акция завершится 23 июля в 2:59 по киевскому времени. Все игры, которые продаются со скидками в рамках этой акции, доступны здесь. До 16 июля пользователи PS4 могут выгодно купить Battlefield V, Need for Speed Payback и ряд других тайтлов.