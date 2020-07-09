В PS Store стартовала июльская распродажа со скидками до 90%
Магазин PlayStation продолжает радовать пользователей PlayStation 4 щедрыми скидками на главные хиты консоли. Участниками новой распродажи "Июльские скидки" стали Marvel's Spider-Man, God of War и еще 260 тайтлов.
Акция не приурочена к конкретной дате, поэтому игры не относятся к какой-либо тематической подборке. Как отмечает 24 канал, кроме самих тайтлов, пользователи могут купить DLC и полные издания с дополнительным контентом – все по сниженным ценам.
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Какие игры раздают со скидками
Вот несколько интересных предложений акции:
- Marvel's Spider-Man – 549,50 гривен, скидка 50%
- God of War – 411,75 гривен, скидка 25%
- No Man's Sky – 599,50 гривен, скидка 50%
- Assassin's Creed Odyssey – 649 гривен, скидка 65%
- Assassin's Creed IV Black Flag – 194,70 гривен, скидка 70%
- Just Cause 4 (Полное издание) – 559,72 гривны, скидка 72%
- Devil May Cry 5 Deluxe Edition – 749,50 гривен, скидка 70%
- Man of Medan – 474,50 гривен.
- Monster Hunter World: Iceborne (Расширенное издание) – 1 199,40 гривен, скидка 40%
- MediEvil – 399,50 гривен, скидка 50%
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 1 343 гривны, скидка 44%
- Dark Souls III Deluxe Edition – 499 гривен, скидка 75%
- Resident Evil 7 – 324,50 гривен, скидка 50%
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Spyro Reignited Trilogy + Crash Team Racing Nitro-Fueled – 999,50 гривен, скидка 50%
Акция завершится 23 июля в 2:59 по киевскому времени. Все игры, которые продаются со скидками в рамках этой акции, доступны здесь. До 16 июля пользователи PS4 могут выгодно купить Battlefield V, Need for Speed Payback и ряд других тайтлов.