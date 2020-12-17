Моющий пылесос – универсальный инструмент для уборки квартиры или дома. С его помощью можно быстро убрать пыль, вымыть пол и другие поверхности от ковров до обивки мягкой мебели. Разбираемся, в чем же преимущества моечного пылесоса.

Как работает моечный пылесос

Для начала разберемся, как работает обычный мешковый пылесос. Принцип его работы несложен: во время работы мотора в устройстве создается тяга. Благодаря этому пылесос засасывает в мешок через трубу все, что попадается ему на пути.

Щетка поднимает частицы мусора с поверхности. Воздух после мешка проходит через систему фильтров и лишь после этого выходит наружу сквозь специальное отверстие.

С моечным пылесосом все несколько сложнее. По трубе со щеткой идет трубка с водой. В воду добавляют специальное моющее средство для ковров – смесь разбрызгивается по фронту щетки, размачивает грязь, а трубка пылесоса засасывает грязную воду. Далее возможны несколько вариантов: или грязная вода в таком виде и остается в приемном резервуаре пылесоса, или фильтруется и используется для мытья повторно.

Фильтры воздуха при этом никуда не деваются – наоборот в моющих пылесосах система фильтрации сложнее, ведь нужно задерживать не только пыль, но и воду.

Преимущества моющего пылесоса

Главное отличие моечного пылесоса заключается в том, что он многофункционален. Это действительно универсальное устройство для уборки, которое приятно удивит своими возможностями и конечным эффектом.

Моющий пылесос позволяет провести уборку "в один проход". Обычно уборка одной комнаты занимает немало времени, но это если на полу нет ковров, ведь их придется выбивать, иногда стирать. А ковровое покрытие и вовсе придется чистить с моющим средством и водой на месте. Мягкая мебель тоже время от времени нуждается во влажной чистке, иначе надолго обивки не хватит.

Моющий пылесос сэкономит ваши силы и время. Кроме того, качество конечного результата несравненно лучше. По сути, имея всего одно устройство, вы сможете убрать практически любые поверхности быстро и удобно.

Такой пылесос легко справится с очисткой таких поверхностей, как:

ковры с разным ворсом;

паркет;

ламинат;

линолеум

плитка;

стекло;

жалюзи.

Влажная уборка паркета и ламината может осуществляться с малым количеством воды и обязательно без использования бытовой химии.

Вам больше не нужно хранить дополнительные инструменты для уборки: швабры, веники, губки и тряпки – все это останется в прошлом.

В пользу покупки моечной модели свидетельствует и то, что владелец такого пылесоса может проводить как классическую сухую, так и влажную уборку, мыть окна и подоконники, собрать разлитую воду. Кроме этого, моечные пылесосы работают с аквафильтром, наполняя квартиру свежим и очищенным воздухом.

Обслуживание моечного пылесоса и аксессуары

Как правило, моечным пылесосам приписывают два главных минуса: габариты и сложность в использовании. Однако это не касается компактных и удобных в пользовании моющих пылесосов Воѕсһ.

Все пылесосы Serie / 4 оборудованы большим контейнером для воды объемом 5 л, который легко чистить. Также они имеют НЕРА-фильтр для очистки отработанного воздуха, который можно мыть.

Кроме того, в комплекте вы найдете универсальную щетку пол/ковер с сепаратором мелких предметов и дополнительные щетки, насадки для уборки на разных видах покрытия и для их мытья, а в зависимости от модели – турбощеткой для эффективной очистки ковров.

Что касается турбощетки, то она легко собирает шерсть, волосы и другие волокна, а потому особенно пригодится владельцам домашних животных.

Как видите, моечный пылесос имеет немало аксессуаров, однако каждый из них имеет свое предназначение и лучше выполняет ту работу, для которой он задуман. Например, щетка для чистки ковров и пола поможет легко и быстро убрать на мягких напольных покрытиях, а удобный отсек для мелких вещей не позволит потерять украшения или другие мелкие предметы, которые могли упасть на пол.

Важно отметить, что все аксессуары легко снимаются и очищаются.

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