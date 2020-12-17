Универсальный солдат: в чем преимущества моечного пылесоса
Моющий пылесос – универсальный инструмент для уборки квартиры или дома. С его помощью можно быстро убрать пыль, вымыть пол и другие поверхности от ковров до обивки мягкой мебели. Разбираемся, в чем же преимущества моечного пылесоса.
Как работает моечный пылесос
Для начала разберемся, как работает обычный мешковый пылесос. Принцип его работы несложен: во время работы мотора в устройстве создается тяга. Благодаря этому пылесос засасывает в мешок через трубу все, что попадается ему на пути.
Щетка поднимает частицы мусора с поверхности. Воздух после мешка проходит через систему фильтров и лишь после этого выходит наружу сквозь специальное отверстие.
С моечным пылесосом все несколько сложнее. По трубе со щеткой идет трубка с водой. В воду добавляют специальное моющее средство для ковров – смесь разбрызгивается по фронту щетки, размачивает грязь, а трубка пылесоса засасывает грязную воду. Далее возможны несколько вариантов: или грязная вода в таком виде и остается в приемном резервуаре пылесоса, или фильтруется и используется для мытья повторно.
Фильтры воздуха при этом никуда не деваются – наоборот в моющих пылесосах система фильтрации сложнее, ведь нужно задерживать не только пыль, но и воду.
Преимущества моющего пылесоса
Главное отличие моечного пылесоса заключается в том, что он многофункционален. Это действительно универсальное устройство для уборки, которое приятно удивит своими возможностями и конечным эффектом.
Моющий пылесос позволяет провести уборку "в один проход". Обычно уборка одной комнаты занимает немало времени, но это если на полу нет ковров, ведь их придется выбивать, иногда стирать. А ковровое покрытие и вовсе придется чистить с моющим средством и водой на месте. Мягкая мебель тоже время от времени нуждается во влажной чистке, иначе надолго обивки не хватит.
Моющий пылесос сэкономит ваши силы и время. Кроме того, качество конечного результата несравненно лучше. По сути, имея всего одно устройство, вы сможете убрать практически любые поверхности быстро и удобно.
Такой пылесос легко справится с очисткой таких поверхностей, как:
- ковры с разным ворсом;
- паркет;
- ламинат;
- линолеум
- плитка;
- стекло;
- жалюзи.
Влажная уборка паркета и ламината может осуществляться с малым количеством воды и обязательно без использования бытовой химии.
Вам больше не нужно хранить дополнительные инструменты для уборки: швабры, веники, губки и тряпки – все это останется в прошлом.
Обслуживание моечного пылесоса и аксессуары
Как правило, моечным пылесосам приписывают два главных минуса: габариты и сложность в использовании. Однако это не касается компактных и удобных в пользовании моющих пылесосов Воѕсһ.
Все пылесосы Serie / 4 оборудованы большим контейнером для воды объемом 5 л, который легко чистить. Также они имеют НЕРА-фильтр для очистки отработанного воздуха, который можно мыть.
Кроме того, в комплекте вы найдете универсальную щетку пол/ковер с сепаратором мелких предметов и дополнительные щетки, насадки для уборки на разных видах покрытия и для их мытья, а в зависимости от модели – турбощеткой для эффективной очистки ковров.
Что касается турбощетки, то она легко собирает шерсть, волосы и другие волокна, а потому особенно пригодится владельцам домашних животных.
Как видите, моечный пылесос имеет немало аксессуаров, однако каждый из них имеет свое предназначение и лучше выполняет ту работу, для которой он задуман. Например, щетка для чистки ковров и пола поможет легко и быстро убрать на мягких напольных покрытиях, а удобный отсек для мелких вещей не позволит потерять украшения или другие мелкие предметы, которые могли упасть на пол.
Кстати, подобрать модель пылесоса, которая будет подходить именно вам, вы сможете прямо на сайте, дав ответ на несколько простых вопросов, что очень удобно.
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