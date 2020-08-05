Популярный сервис для аренды жилья Booking решил уволить 25% сотрудников от всего штата. Кризис из-за коронавируса сильно повлиял на туристический бизнес, в результате чего пострадала и компания Booking.

Об этом заявил генеральный директор Гленн Фогель во время видеоконференции с сотрудниками, передает издание Bloomberg.

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Всего из-за коронакризиса Booking увольняет 4 000 сотрудников. В общем в 2020 году в компании работали около 17 500 человек.

Как заявил Фогель, последние 5 месяцев стали крупнейшим социально-экономическим кризисом за время существования компании.

Он пояснил, что пандемия сильно ударила по бизнесу Booking.com, ведь вся туристическая отрасль оказалась под "значительным давлением".

"Долгое время я надеялся, что этого не произойдет. Однако ничто не может смягчить влияние, которое этот кризис сделал и будет продолжать делать как на индустрию туризма, так и на наш бизнес", – говорил Фогель.

Ранее конкурент Booking.com, компания Airbnb, также уволила 1 900 своих сотрудников из-за пандемии.

Волна увольнений состоялась и в компании Uber. В мае там тоже уволили 25% сотрудников – без работы остались почти 7 тысяч человек.