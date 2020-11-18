Компания Microsoft разработала собственную аппаратную систему безопасности под названием Pluton. Подобно решению других вендоров, она предназначена для защиты компьютера от внешних угроз, но имеет и важное конструктивное отличие.

Главное отличие заключается в том, что новинка будет интегрирована непосредственно в процессор устройства, в то время как похожие чипы других производителей являются отдельными микросхемами, сообщает Gizchina.

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О чипе Pluton

Чип Microsoft Pluton предназначен для защиты ПК как при непосредственном доступе злоумышленника к устройству, так и при удаленной атаке с использованием уязвимостей типа громких Meltdown и Spectre. Разработчики отмечают, что процессор безопасности изолирован от остальной системы и защищен от атак на базе метода спекулятивного выполнения.

Поддержка фирменной технологии Secure Hardware Cryptography Key хранит ключи безопасности даже от самой прошивки Pluton, обеспечивая высокий уровень защиты. Обновления микропрограмм нового чипа будут интегрированы со службой Windows Update, исключая скачивание стороннего кода из опасных источников.

Эта технология защиты от микросхемы к облаку, впервые реализованная в Xbox и Azure Sphere, принесет еще больше улучшений безопасности для будущих ПК с Windows и станет сигналом о начале пути с экосистемой и OEM-партнерами,

– заявляет Microsoft.

Чип безопасности Pluton появится в будущих процессорах компаний AMD, Intel и Qualcomm, с которыми Microsoft сейчас активно сотрудничает в этом направлении.