Сейчас сериал находится на стадии разработки, информирует The Hollywood Reporter.

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Amazon Studios опубликовали в Twitter короткий тизер сериала. Кстати, к съемочной команды присоединится геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард, а также директор издателя игр Bethesda Джеймс Олтман.

"Fallout – это всемирно известная франшиза, с легионами поклонников по всему миру и богатой, убедительной сюжетной линией. Джон и Лиза – идеальные рассказчики, чтобы воплотить эту серию в жизнь", – заявил главный операционный директор и сопредседатель телевидения в Amazon Studios Альберт Ченг.

Что известно о Fallout?

Очень популярная игра, которую выпустили в 1997 году. События в ней происходят в альтернативном будущем в 22-м веке. Локации – пустыня, которая образовалась после всемирной ядерной войны.

Fallout является одной из самых известных игр постапокалиптического жанра. В 2007 году, через 10 лет после выхода игры, сайт IGN отметил Fallout в числе 25 лучших ПК-игр всех времен.