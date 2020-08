Популярный симулятор выживания The Last of Us будет адаптирован под сериал от HBO. Интересно, что авторы сериала постараются максимально сохранить дух игры, для этого в сериал планируют добавить кадры из нее.

Об этом рассказал сценарист проекта Крейг Мазин в интервью для BBC Must Watch.

Что рассказал

По его словам, их команда хочет заново "влюбить" фанатов The Last of Us в эту вселенную.

"Наша цель не в том, чтобы поддерживать вашу любовь к The Last of Us, а заставить полюбить ее снова, но уже в другом виде. Это пассивный способ восприятия, но вы почувствуете больше", – заверил Мазин.

The Last of Us: трейлер игры

Он также добавил, что в сериал попадет несколько сцен, которые не включили в оригинальную версию The Last of Us. Как объясняет сценарист, для игры они казались лишними, но теперь подходят для формата сериала.

Мазин не уточнил, что это за эпизоды, а только привел пример того, как они с Нилом Дракманом будут органично расширять историю.