Проблемы с доступом к популярному мессенджеру Telegram наблюдаются у пользователей Украины и других стран. Проблемы могут быть связаны с подключением к серверу и отправкой или получением сообщений.

Согласно информации ресурса Downdetector, перебои начались около 13:20 по Киеву, сообщает 24 канал.

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Больше всего отчетов из западной части России, Украины и Беларуси, но есть очаги в Европе, США, Казахстане, Бразилии и других странах. В поддержке Telegram сообщили, что команде мессенджера известные проблемы с подключением, разработчики решают их.



Больше всего проблем зафиксировано в западной части Европы / Фото Downdetector

В последнее время Telegram все чаще переживает проблемы в работе мессенджера. Последний раз значительный сбой в работе был зафиксирован 21 сентября, он произошел через двое суток после очередного "падения" сервиса.