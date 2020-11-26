Если попробовать перевести название китайского производителя Xiaomi, то можно получить немало странных и даже смешных названий. CEO Лэй Цзюнь наконец рассказал, что же означает название компании Xiaomi.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о том, что во время создания компании долго обсуждали именно название, пишет Gizchina.

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Как придумали название

Было немало предложений, например: "Красная звезда" (Red Star), "Красный перец" (Red Pepper) и "Черный рис" (Black Rice). Но по разным причинам ни одно из названий не было одобрено.

В ходе обсуждения я внезапно вспомнил свою любимую фразу: “Будда считает рисовое зерно таким же важным, как и священная гора Меру”,

– сказал Цзюнь.

После этого кто-то предложил назвать компанию словом "рис" (Mi на китайском), инвестор Лю Цинь решил добавить к "рису" слово "маленький". Так и образовалось название Xiaomi. Название понравилось всем, поэтому его утвердили.

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Что касается утверждения о том, что успех компании зависит от названия компании, то Лэй Цзюнь отрицает такое утверждение. По его словам, успех компании определяют другие составляющие. Если компании не хватает основных технологий, у нее нет хороших продуктов, она не уделяет внимание пользователям, то она не сможет добиться успеха.