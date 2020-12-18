Почти 90% хотят иметь возможность работать из дома даже после пандемии
Сразу несколько стран в мире начали вводить вакцинации от коронавируса. Следовательно, можно по крайней мере надеяться, что ситуация с пандемией вскоре пойдет на спад. Но работники, которые сейчас работают удаленно, не очень хотят возвращаться в офисы.
По крайней мере об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания Cisco.
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При этом 87% работников проголосовали, что даже после открытия офисов хотят сами решать, где им работать – дома или в офисе.
Преимущества удаленной работы
Как свидетельствует опрос, главными преимуществами работы из дома респонденты называют увеличение независимости, так думают 63% опрошенных. Еще 61% хотят сохранить рост темпов принятия решений.
66% опрошенных заявили, что за прошедшее полугодие они стали лучше понимать преимущества и проблемы работы дома. Также 56% респондентов заявили, что ежедневно уделяют больше времени физическим упражнениям. А еще 58% не хотят много времени проводить в транспорте.
В опросе о будущем трудовых ресурсов приняли участие 10 тысяч респондентов из 12 стран Европы и Ближнего Востока.
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