Суббренд Poco китайской компании Xiaomi провел презентацию нового бюджетного смартфона – Poco M3. Новинка может похвастаться 48-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 6000 мАч, а также поддержкой функции обратной зарядки.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Алло – официального партнера бренда в Украине.

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Характеристики

Poco M3 получил квадратный блок основной камеры. Корпус – пластиковый, но это и не удивительно для бюджетника. При этом задняя панель напоминает кожу. На выбор есть три варианта расцветки корпуса:

черный,

желтый,

синий.

Poco M3 работает на базе процессора SoC Qualcomm Snapdragon 662 в паре с 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Смартфон оснащен экраном с каплевидным отверстием. Диагональ дисплея составляет 6,53 дюйма. Это Full HD+ дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей.

Презентовали бюджетник Poco M3 / Фото пресс-служба Алло

Кроме главного 48-Мп широкоугольного фотомодуля в основной камере есть еще макромодуль на 2 Мп и сенсор оценки глубины такого же разрешения. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

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Интересно, что смартфон сохранил классический аудиоразъем 3,5 мм и ИК-порт.

Цена

Poco M3 поступит в продажу в Украине в двух модификациях: 4 ГБ+64 ГБ и 4 ГБ+128 ГБ.