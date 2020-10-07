Компания Razer, известная по большей части игровыми компьютерами, освоила новую нишу. Вместе с Visa она выпустила собственную платежную карту под названием Razer Card

Prepaid-карта Razer будет работать на фирменном платежном сервисе Razer Pay. Она может быть как виртуальная, так и физическая – в пластике с чипом NFC, сообщается на сайте компании.

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Детали новинки

Карта получила минималистичный дизайн. Кроме имени владельца и чипа на ней расположили фирменный логотип с подсветкой. Это первая платежная карта со встроенной подсветкой. Цвет лишь один – зеленый, который является фирменным в компании Razer. Логотип загорается при каждой бесконтактной оплате. Для питания светодиода используется небольшой электрический заряд при контакте с платежным терминалом.



Новая платежная карта Razer Card / скришнот с сайта Razer

Razer Card можно использовать для оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет. Доступна программа кэшбэк и игровые бонусы. Владельцы карты Razer могут получать кэшбек в размере 1% на покупки в некоторых магазинах и на 5% — на покупки в интернет-магазине Razer. Некоторое время после запуска продукта будет действовать повышенный кэшбэк 10% вместо 5%.

Пока что Razer Card доступна только в Сингапуре в рамках бета-тестирования. Количество мест ограничено – всего 1337. Однако не известна даже дата запуска, не говоря уже о международном релизе продукта.