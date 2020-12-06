В Нидерландах показали интересный видеоролик. Это фрагмент нового документального фильма, снятого на борту подводной лодки, посвященный тому, что "видит" выпущенная торпеда с момента запуска.

Вы когда-нибудь хотели знать, что "видит" торпеда, когда ее запускают с подводной лодки? Теперь у вас есть шанс. В этом конкретном снаряде нет взрывчатых веществ, пишет The Awesomer.

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Что известно

До сих пор "кухня" всего цикла пуска торпеды орудийным расчетом была покрыта завесой тайны. Потому, что никто не мог этого видеть. Съемка проводилась на борту субмарины ВМС Нидерландов HNLMS Walrus с помощью кинокамеры, прикрепленной к учебной торпеде Мк.48, которую выстрелили сжатым воздухом.

В реальном морском бою Мк.48 запускается и затем наводится на цель. Она также может обнаруживать цели с помощью бортового гидролокатора.

Смотрите запись с торпеды: видео