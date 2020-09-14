Погранично-таможенная служба США изъяла целую партию наушников OnePlus Buds. Дело в том, что пограничники решили, что это контрафактные наушники от Apple AirPods.

На самом деле это была абсолютно легальная партия OnePlus Buds. Эту историю рассказали на официальной странице службе в Twitter.

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В общем пограничники изъяли партию из 2000 наушников. Они также добавили, что стоимость оригинальной партии AirPods составила почти 400 тысяч долларов.

Однако, в комментариях к этому посту пользователи заявили, что на фото – абсолютно легальные наушники OnePlus Buds. Они стоят по 79 долларов за один комплект.

На эту публикацию отреагировали и в американском представительстве OnePlus. Там попросили таможню США вернуть партию наушников, прибывшую из Гонконга.

"Эй, отдайте назад!", – возмутились в OnePlus.