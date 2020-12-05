Ученые разработали технологию энергогенерации на основе графена. Долгое время она считалась вообще невозможной, поскольку предполагает взаимодействие с нейтрино – неуловимыми частицами, которые способны проникать сквозь материю. Такая технология будет производить экологически чистую и, главное, безграничную электроэнергию.

Ученые Neutrino Energy Group разработали технологию на основе графена, которая позволит получать чистую и безграничную энергию от воздействия электромагнитных и тепловых излучений. Об этом они рассказали на официальном сайте.

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Нейтрино – новая надежда человечества

Нам всем известно понятие "магнитная буря". Если коротко, то магнитная буря – это выброс солнцем потока электромагнитных частиц. Ученые разделяют потоки солнечных частиц на два вида: электромагнитные излучения видимого спектра (солнечный свет) и электромагнитные излучения невидимого спектра.

Солнечному свету ученые уже давно нашли применение в технологии photovoltaic, которая позволяет превращать свет в электроэнергию. Однако сегодня все, на что мы можем надеяться в этой сфере – незначительное увеличение КПД солнечных панелей.

Другая же сторона вопроса – невидимый спектр, освоение которого стало темой для жарких споров среди ученых. Одни считали эту технологию совершенно невозможной, другие же оптимистично надеялись, что однажды человечество найдет способ.

Чем обоснованы сомнения относительно возможности появления такой технологии? Скептики отмечают: электромагнитное излучение невидимого спектра – это фактически поток нейтрино, которые обладают способностью проникать сквозь материю. Такие потоки "прошивают" Землю насквозь, бомбардируя 60 миллиардами частиц на один квадратный сантиметр в секунду!

Чтобы зафиксировать даже отдельные нейтрино ученым пришлось построить огромные ловушки. Например, детектор "Супер-Камиоканде" состоит из резервуара из нержавеющей стали в форме цилиндра высотой 41,4 метра и диаметром основания 39,3 метра, заполненный 50 тысячами тонн специально очищенной воды. При таких габаритах говорить о практическом использовании нейтрино бессмысленно.



Японский детектор нейтрино Super-Kamiokande / Фото Наука и техника

В таком гигантском потоке присутствуют нейтрино с разной энергией и задача состоит в том, чтобы научиться превращать в электроэнергию хотя бы незначительную его часть. Этот поток стабилен и днем, и ночью. На него не влияет ни погода, ни время года. Поэтому генерация электроэнергии будет стабильной и гарантированной, всегда.

В 2015 году оптимистично настроенные ученые получили еще один повод для радости: было доказано наличие у нейтрино массы. А наличие массы означает наличие энергии. За это открытие вручили Нобелевскую премию.

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Графен – ответ на загадку

Решение задачи получения энергии под воздействием нейтрино означает революционный прорыв в науке. Это появление принципиально нового источника экологически чистой и безграничной энергии. Таким решением стал графен – одноатомный слой углерода – за открытие которого в 2010 году присудили Нобелевскую премию.

Графен – уникальный материал. Он обладает высокой электро- и теплопроводностью, прочностью и гидрофобностью. Благодаря этому он находит широкое применение в различных отраслях промышленности, кардинально улучшая свойства изделий. Но одним из самых интересных свойств оказалось то, что графен, обладая повышенными колебаниями атомов, способен реагировать на различные электромагнитные и тепловые излучения и собирать энергию из окружающей среды. Кристаллическая решетка графена представляет собой плоскость, состоящую из шестиугольных ячеек, то есть является двумерной гексагональной кристаллической решеткой. Колебания атомов графена вызывают появление "графеновых волн", частота и амплитуда которых зависит от влияния электромагнитных излучений и тепловых потоков.



Компьютерная визуализация кристаллической решетки графена / Фото medium.com

Neutrinovoltaic

В прикладном применении графена для электрогенерации лидирующие позиции занимает немецко-американская компания Neutrino Energy Group.

Нам удалось полностью разработать технологию получения электроэнергии от воздействия электромагнитных и тепловых излучений, которой мы дали название Neutrinovoltaic. Основа нашего успеха – созданный нами многослойный наноматериал, который представляет собой чередующиеся слои графена и легированного кремния,

– рассказал Хольгер Шубарт, генеральный директор компании.

Neutrinovoltaic – технология полностью испытанная в лабораторных условиях. Она получила подтверждение от независимых экспертов и готова в ближайшее время к выходу на мировые рынки. Компания Neutrino Energy Group уже приступила к изготовлению оборудования для автоматизированного изготовления базовых нейтринных элементов.

Я убежден, что в течение ближайших 10-20 лет практически каждый человек будет иметь прибор или электромобиль, работающий на основе технологии Neutrinovoltaic,

– говорит Хольгер Шубарт.

Внедрение этой технологии будет означать революционные изменения в традиционной устоявшейся системе энергоснабжения. Мир на пороге перемен.