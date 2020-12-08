Многие пользователи в Интернете для сокрытия конфиденциальной информации на видеороликах и фотографиях пользуются пикселизацией – принудительным снижением качества на определенном участке изображения. Однако теперь этот способ будет малоэффективен, так как появился алгоритм, который восстанавливает текст.

На сайте GitHub опубликовали утилиту для дешифровки изображений под названием Depix. Она написана на Python и способна восстановить фото и видео после пикселизации, рассказывает автор.

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Что известно об алгоритме

Во время пикселизации изображение делится на блоки нужного размера. В каждом из таких блоков определяется основной цвет – среднее значение от всех оттенков блока. Одинаковые элементы даже на разных изображениях будут подвергаться пикселизации одинаково. Именно этот принцип и использует алгоритм Depix. В программу загружаются два изображения: скришнот того, которое вам необходимо расшифровать, и скришнот так называемой последовательности де Брейна – обычного не пикселизированного шрифта с теми же настройками: размером, цветом, тоном, насыщенностью и прочими.



Разбиение изображения на пиксели / Фото linkedin

Алгоритм разбивает на пиксели загруженный в него алфавит и начинает искать совпадения в блоках исходного загруженного изображения, чтобы найти соответствующий символ. То есть он анализирует предоставленное ему изображение и ищет сходство во внешнем виде пикселизированных символов, поскольку метод пикселизации одинаковый и приводит к одинаковому результату. Результат экспортируется в формате изображения .png.



Результат работы алгоритма / Фото GitHub

Для того, чтобы воспользоваться алгоритмом, необходимо скачать на компьютер Python, скачать Depix с GitHub, сделать скриншот элемента, который вам нужно расшифровать. Затем сгенерировать последовательность де Брейна на специальном сайте и создать из нее текстовый файл с настройками шрифта. После этого сделать скриншот текстового документа с последовательностью де Брейна и запустить в Python соответствующий код.

В своей статье, где разработчик подробно рассказал о работе алгоритма, он отмечает, что ранее подобных программ в свободном доступе не существовало. А для безопасности стоит полностью удалять конфиденциальную информацию с изображений и видеороликов, поскольку алгоритмы не стоят на месте.

Отмечается, что пока это работает только с текстом.