В США предъявлены обвинения хакерам, которые сломали в Twitter аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джо Байдена и других известных людей. Как оказалось, вдохновителем кибератаки был 17-летний Грэм Айвен Кларк из Флориды. Обманули хакеры доверчивых американцев на 117458 долларов.

31 июля правоохранители США выдвинули обвинения трем юношам, один из которых только что окончил школу, пишет CNN . Обратите внимание Серьезная атака на Twitter: соцсеть усиливает меры безопасности Задержанные и обвиненные в масштабной афере со взломом твиттер-аккаунтов знаменитостей: 19-летний Мейсон Шеппард из Великобритании (среди хакеров известный как Chaewon). Обвинили юношу в компьютерном взломе, мошенничестве и отмывании денег.

22-летний Нима Фазели из Орландо, Флорида, США (известный как Rolex). Его обвинения – соучастие в этих же преступлениях.

17-летний Грэм Айвен Кларк из Тампы, штат Флорида, США. Именно он, как считает следствие, был инициатором и вдохновителем схемы. На его беду, во Флориде за такое преступление несовершеннолетнего могут судить как взрослого. Добавим, что официально сообщили только об аресте двух мужчин. Имя третьего и его судьбу не обнародовали, но журналисты выяснили, что речь идет именно о Кларке (не назвали его в полиции потому, что он несовершеннолетний). Коротко об инциденте со взломом аккаунтов знаменитостей в Twitter 15 июля Twitter-аккаунты десятков знаменитых людей сломали. А дальше от их имени мошенники попросили у читателей денег в биткойнах, которые пообещали вернуть завтра – только вот вдвое больше.

Как оказалось, хакеры взломали аккаунты Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса, председателя инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, и многие другие.

Хакеры получили доступ к 130 аккаунтам знаменитостей в Twitter, и не только могли писать от имени владельца страницы, но и имели доступ к их личным сообщениям.

А хуже всего, что доверчивые американцы из-за мошеннических твитов совершили около 415 денежных онлайн-переводов на сумму 117 457,58 доллара США.