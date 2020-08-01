Только окончил школу: в США поймали хакера, взломавшего 130 аккаунтов знаменитостей в Twitter
В США предъявлены обвинения хакерам, которые сломали в Twitter аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Джо Байдена и других известных людей. Как оказалось, вдохновителем кибератаки был 17-летний Грэм Айвен Кларк из Флориды. Обманули хакеры доверчивых американцев на 117458 долларов.
31 июля правоохранители США выдвинули обвинения трем юношам, один из которых только что окончил школу, пишет CNN.
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Задержанные и обвиненные в масштабной афере со взломом твиттер-аккаунтов знаменитостей:
- 19-летний Мейсон Шеппард из Великобритании (среди хакеров известный как Chaewon). Обвинили юношу в компьютерном взломе, мошенничестве и отмывании денег.
- 22-летний Нима Фазели из Орландо, Флорида, США (известный как Rolex). Его обвинения – соучастие в этих же преступлениях.
- 17-летний Грэм Айвен Кларк из Тампы, штат Флорида, США. Именно он, как считает следствие, был инициатором и вдохновителем схемы. На его беду, во Флориде за такое преступление несовершеннолетнего могут судить как взрослого.
Коротко об инциденте со взломом аккаунтов знаменитостей в Twitter
- 15 июля Twitter-аккаунты десятков знаменитых людей сломали. А дальше от их имени мошенники попросили у читателей денег в биткойнах, которые пообещали вернуть завтра – только вот вдвое больше.
- Как оказалось, хакеры взломали аккаунты Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса, председателя инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, и многие другие.
- Хакеры получили доступ к 130 аккаунтам знаменитостей в Twitter, и не только могли писать от имени владельца страницы, но и имели доступ к их личным сообщениям.
- А хуже всего, что доверчивые американцы из-за мошеннических твитов совершили около 415 денежных онлайн-переводов на сумму 117 457,58 доллара США.