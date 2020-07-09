Пока управляет автопилот: создали секс-робота, чтобы водитель не скучал в Tesla
Производитель секс-игрушек Autoblow создал умного робота. Его создали специально для пользователей автомобилей Tesla, чтобы водитель не скучал, когда работает автопилот.
Это устройство может делать оральный секс и его крепят в подстаканнике, передает издание Vice.
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Новый робот Autoblow состоит из резинового рукава и расположенного внутри устройства. Именно это позволяет имитировать оральный секс.
При этом он работает на базе искусственного интеллекта, а система проходила обучение на тысяче часов порнографических видео. При этом специально для Tesla к модели добавили специальное регулируемое крепление, чтобы робота настроить под мужчину любой комплекции.
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Также крепление позволяет закрепить работа для водителя, либо для пассажира, что рядом с ним.
Робота разработали специально для поездок в автомобилях с автопилотом. Разработчики рекомендуют включать Autoblow во время длительного путешествия.