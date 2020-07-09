Производитель секс-игрушек Autoblow создал умного робота. Его создали специально для пользователей автомобилей Tesla, чтобы водитель не скучал, когда работает автопилот.

Это устройство может делать оральный секс и его крепят в подстаканнике, передает издание Vice.

Интересно Носят антисептики и помогают больным: работы противодействуют COVID-19 во всем мире

Подробнее

Новый робот Autoblow состоит из резинового рукава и расположенного внутри устройства. Именно это позволяет имитировать оральный секс.

При этом он работает на базе искусственного интеллекта, а система проходила обучение на тысяче часов порнографических видео. При этом специально для Tesla к модели добавили специальное регулируемое крепление, чтобы робота настроить под мужчину любой комплекции.

Как работает секс-робот: видео 18+

Также крепление позволяет закрепить работа для водителя, либо для пассажира, что рядом с ним.

Робота разработали специально для поездок в автомобилях с автопилотом. Разработчики рекомендуют включать Autoblow во время длительного путешествия.