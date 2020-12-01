В Китае покупатель пришел в магазин Xiaomi и купил все товары, которые в нем были. Он не использовал никакие скидки и подарочные купоны.

У бренда Xiaomi есть свои преданные фанаты. Кто-то покупает каждый новый флагманский смартфон компании, кто-то наполняет помещение другой техникой, которой за последние годы появилось огромное количество, а кто-то покупает просто все и сразу. Так произошло в Китае, где в один из фирменных магазинов производителя пришел клиент и попросил все, что там продавалось. Об этом пишет Mydrivers.

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Что известно

Фотография чека подтверждает, что общая сумма покупки составила 690 000 юаней. Это около 105 тысяч долларов, при этом покупатель не использовал никакие скидки или подарочные купоны.

Поклонник Xiaomi купил весь ассортимент фирменного магазина / Фото mydrivers

Не все товары Xiaomi и ее партнеров можно найти за пределами Китая, однако на родине производителя они доступны. Компания выпускает не только смартфоны. Со временем в ее ассортименте появились умные телевизоры, мониторы, камеры наблюдения, электрические скутеры, бытовая техника, всевозможные аксессуары и товары для умного дома.