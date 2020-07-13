Прошло больше месяца с момента успешного запуска ракеты Falcon-9 в космос. А в конце июня еще одна такая вывела на орбиту GPS-спутник нового поколения. Он станет элементом системы, которая заменит устаревшие аппараты.

Пока Илон Маск готовится к очередному полету своего корабля, председатель Совета молодых работников космической отрасли Украины Станислав Цыгичко рассказал 24 каналу об участии украинцев в ​​миссиях NASA, ударе по "Роскомосу" и перспективах наших разработок.

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На то, чтобы американские астронавты летели за Землю именно носителями США, а не пользовались российскими, была по крайней мере одна веская причина: за запуск в космос одного человека Россия хотела почти 90 миллионов долларов. Между тем Маск предложил полет едва ли не вдвое дешевле.

"Это удар по Роскосмосу, я не знаю, как они будут выживать без этих денег. Притом, что в эту сумму заложена подготовка и пуск всего "Союза" – ракет-носителей, на которых летали американские астронавты. Как мы знаем, следующая миссия РФ состоится уже осенью, в ней запланировано участие американского астронавта. И может произойти так, что американцы вообще не будут оплачивать этот полет", – предполагает инженер-разработчик.

Помощь украинцев

Пока "Роскосмос" надеется на милость Америки, украинцы участвуют в миссиях NASA. В частности, в этом задействованы житель Житомира Алексей Пахунов, который был одним из нескольких сотен программистов, а также украинский писатель бурятско-монгольского происхождения Андрей Васильев (Дорж Бату).

Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board! pic.twitter.com/FUd0SSRKud — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

"Сейчас они граждане США, ведь одним из требований работы в SpaceX на любой должности есть американское гражданство. После того, как стало известно, что Алексей и Дорж приняли участие в запуске Crew Dragon, многие гордились ими, но были и такие, которые говорили: "Поехали туда, а Украину оставили". Думаю, если никуда не ехать и ничего не делать, то вряд ли приблизишься к космосу. Я тоже посещаю Соединенные Штаты. Вместе с командой мы запускаем на орбиту грузовой корабль "Антарес". Сначала готовим основную конструкцию первой степени, сопровождаем ее, транспортируем в Америку и уже там наши инженеры монтируют двигатель. Также тестируем систему, это довольно нервная часть работы. А уже после успешной "репетиции" доставляем на МКС еду для астронавтов, микроскопы, 3D-принтеры. Помню, как два года назад к нам зашел один из космонавтов и сказал, что "Сигнус" и "Антарес" – это лучшая доставка пиццы", – делится Станислав Цыгичко.

А что с украинскими разработками?

За 30 лет своего существования государственное предприятие "Укркосмос", к сожалению, не создало успешных проектов. Поэтому сейчас новая команда Государственного космического агентства фокусируется на тех разработках, которые являются перспективными. Там решили инвентаризировать украинско-бразильский "Циклон" (в него входят ракета-носитель "Циклон-4" и наземный комплекс по подготовке и запуску) и "Морской старт" (международный консорциум по созданию плавучего космодрома для запуска ракет с экватора). Об этом неделю назад заявил руководитель Государственного космического агентства Владимир Усов в интервью "Экономической правде".

Недавно в одной из бесед исполнительный директор SpaceX Илон Маск назвал ракеты "Зенит" лучшими в мире. Конечно, после своих.

"Это удачная разработка украинских инженеров, но на первой ступени мы используем российские двигатели и это в очередной раз подтверждает, что не можем создавать такой носитель. Но технологически он действительно похож на Falcon, даже лучше. Проигрывают "Зениты", в частности, в весе носителя и материалах , потому что у Маска монополия на материал, из которого он делает свои ракеты", – рассказывает председатель Совета молодых работников космической отрасли Украины Станислав Цыгичко.

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Также он добавляет, что большинство украинских предприятий, связанных с космосом, работают благодаря частным заказам, а не государственным: "Нам трудно надеяться на помощь государства, ее не было довольно давно. Думаю, что сейчас мы должны утвердить актуальную космическую программу, в которую можно включить не только потребности частного сектора, но и государственного. Ведь часто это и является причиной того, что молодые исследователи ищут работу в других сферах".

Ракеты Маска – как космические маршрутки

Пожалуй, к новостям о запусках кораблей Илона Маска мы каждый раз будет относиться легче. Ведь, судя по планам о завоевании им космоса, можно понять, что "визиты" туда участятся, поэтому станут почти обыденными.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

"Следующий запуск Crew Dragon запланировали на конец августа этого года. Относительно освоения Луны и Марса, которые есть в перспективе у Илона, то, по моему мнению, надо сосредоточиться на первом. Светило, которое видим каждую ночь, будет своеобразным хабом, где бы мы разместили базы, поселения, добывали бы там полезные ископаемые, заправляли бы наши носители и летели дальше. Одна из концепций освоения внеземного пространства именно в этом. А относительно "красной планеты", об этом говорить еще рано, космонавты не имеют надежных систем изоляции, которая бы защищала их от солнечного излучения", – говорит инженер.

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И тем не менее стремительное освоение космоса является отрадным для нас:

"Полет Falcon-9 приблизил Украину к появлению своего космонавта, возможность иметь его стала у нас больше. А для тех, кто хочет почувствовать, каково это – быть в открытом космосе, развивают туризм. Конечно, лететь желающие будут не на саму Международную космическую станцию, а до 200 километров вверх. Однако это уже внеземное пространство. Но перед такой поездкой надо готовиться. В частности, готовьтесь находиться в закрытом пространстве. Попробуйте выключить свет, чтобы в вашей комнате было темно, а внутрь не проникало никаких звуков извне. Примерно такие ощущения на корабле. Знаю, что в Масковой ракете есть 7 мест. Соответственно, чем больше людей будет внутри, тем дешевле, видимо, будет участие в таком путешествии. Даже сейчас ракеты Илона, летящие в космос, – как маршрутки: он делает 20 пусков в год с нескольких стартовых площадок. Это круто!"