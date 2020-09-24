Пандемия заставила остаться дома не только офисных работников, но и школьников и студентов. Здесь пригодился самый популярный среди украинцев мессенджер Viber. При этом о некоторых полезных функциях мессенджера, которые пригодятся школьникам, многие могут и не знать.

О новых функциях Viber, и как их можно применять в дистанционном обучении, 24 каналу рассказала Director Marketing & PR в Центральной и Восточной Европе Зарена Канчева.

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Новые фишки Viber

Сейчас компания Rakuten Viber активно инвестирует в разработку различных функций, направленных на улучшение группового общения, в частности это аудио и видеозвонки, настройки сообществ и тому подобное. В то же время мы предоставляем возможности, помогающие лучше проявлять себя онлайн. Речь идет о создании собственных стикеров и GIF в приложении.

Также компания работает над новыми функциями для борьбы с нежелательной информацией. Так, приглашения к сообществам и групповым чатам от неизвестных контактов будут автоматически поступать в отдельную папку "запросы на общение".



Зарена Канчева, Director Marketing & PR в Центральной и Восточной Европе

Поэтому пользователи смогут контролировать, кто может добавлять их в группы и чаты и применять дополнительные меры сохранения конфиденциальности.

В начале нового учебного года мессенджер запустил режим викторины в опросах, чтобы все учителя могли использовать сообщества Viber для того, чтобы задать вопросы и собирать ответы учащихся, оценивая их знания по определенной теме.

Как мессенджер может помочь в коммуникации между учеником и учителем?

Согласно результатам опроса, который мы проводили в официальных сообществах Viber в разных странах, 20 тысяч украинских пользователей утверждают, что будут использовать Viber для общения как с преподавателями, так и с родителями и учениками. Такие результаты говорят о важности платформы в учебном процессе, независимо от того, в каком формате он проходит.

Наша компания сосредоточилась на том, чтобы научить педагогов использовать Viber для общения с учениками и родителями вопреки проблемам, которые возникают в новом учебном году. К нашему сообществу "руководство для учителей", которое мы недавно создали, уже присоединились более 25 000 учителей.

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Там они получают информацию о последних обновлениях. Мы будем и дальше помогать учителям независимо от того, будет ли тогда обучение проходить онлайн или офлайн.

Кроме того, что мы работаем над тем, чтобы научить педагогов всему необходимому для успешного администрирования сообществами. Сообществами очень просто пользоваться: они содержат функции модерации, проведения опросов, добавления ссылок и файлов. Поэтому они – идеальный инструмент для проведения групповых разговоров как на мобильном устройстве, так и на компьютере.

Цифровое образование позволяет детям продолжать учиться и получать новые знания, а родителям – отслеживать происходящее. Мы также активно общаемся с образовательными и техническими учреждениями на местном уровне для расширения спектра нашей работы.

Какие существуют полезные инструменты в приложении, которые могут помочь в обучении?

Я считаю, что Viber лучше всего подходит для того, чтобы собрать в одном месте людей с одной целью. Если говорить про образовательный процесс, то приложение будет отличным инструментом для того, чтобы быстро распространить информацию в цифровом виде, который сейчас для многих студентов является более привычным, чем любой другой.

Сообщества Viber является мощным союзником учителей в организации виртуального класса, при обмене задачами, домашним заданием и даже в проведении опросов для оценки уровня знаний. Персональные или групповые аудио- и видеозвонки подойдут для тех, кто нуждается в более инклюзивном подходе.

Возвращаясь к результатам опроса, почти 30% респондентов из Украины утверждают, что будут использовать версию Viber для ПК, как один из основных каналов коммуникации. Я считаю, что это также о многом говорит.

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Наша платформа для компьютера полностью синхронизирована с приложением, сохраняет всю историю переписки, поэтому я думаю, что для многих это будет лучшим вариантом для обмена задачами, домашними заданиями и ресурсами, которые необходимы до и после занятий.

Представьте: преподаватель географии проводит консультацию после урока в видеоформате, делится экраном с учениками и обсуждает основные моменты. Затем он заходит в сообщество и проводит там опросы. Это все очень просто и удобно как для обучения, так и преподавания.

Планирует ли Viber добавить новые функции, чтобы помочь учащимся во время обучения в условиях карантина?

Мы работаем над созданием инструментов, которые будут полезны в учебном процессе, будь то офлайн или онлайн.

Все наши функции можно использовать независимо от того, какой именно образовательный формат был выбран. Поэтому даже если снова начнется карантин, учебный процесс не будет прекращаться из-за препятствий для учителей, учеников, родителей и тому подобное.

Возможно ли (или уже существует) сотрудничество компании с государственными органами, например Минздрава, Минобразования, по вопросам карантина и Covid-19?

Сотрудничество с местными органами власти также стало важной частью нашей работы, чтобы пользователи могли получать правдивую информацию о том, что происходит в стране и в мире, с помощью нашей платформы.

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Ранее в этом году мы уже начали сотрудничать с Министерством здравоохранения в Украине. Сейчас сообщество, которое ведет министерство вместе с Институтом когнитивного моделирования, "Коронавирус-инфо" является одним из самых популярных сообществ в Украине с более, чем 3 миллионами подписчиков.

Также мы запустили совместно с Министерством здравоохранения чат-бот "Врач Иван Маск", который дает ответы на самые распространенные вопросы относительно Covid-19. Теперь мы сосредоточились на поддержке цифрового образования в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и многими другими партнерами.