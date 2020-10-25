Мессенджер Telegram уже имеет более 400 миллионов пользователей и ежегодно совершенствуется. Какие же возможности доступны пользователям – читайте в материале.

Редакция 24 канала подготовила подборку полезных функций мессенджера.

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Соберите вместе функционал нескольких приложений

Бот @IFTTT дает возможность добавить к функционалу мессенджера дополнительные сервисы и программы. Найдите в поиске по названию бот и нажмите "Старт" и пройдите короткую регистрацию. Теперь ваше пользование Telegram выйдет на новый уровень: сможете здесь получать имейл, добавлять напоминания, сохранять данные, читать новости на определенную тематику из выбранных источников и еще много всего остального.

Шрифты

Иногда нужно выделить важные моменты или же просто сделать текст визуально привлекательнее? В Телеграмм это также возможно! Напишите перед набором сообщения @bold и вам предложат различные варианты шрифтов. На выбор в мессенджере дается три варианта: жирный, курсив и печатный.

Переписка с собой

В Telegram можно присылать сообщения самому себе. Это полезно, если вам нужно сохранить какую-то информацию или текст и всегда иметь его под рукой: список покупок на вечер или же список дел. Тоже здесь можно хранить фото, видео или другие файлы.

В мессенджере вы сможете найти этот диалог с надписью "Сохраненные сообщения".



Приложение Telegram / Фото unsplash

Безопасность в Telegram

Telegram позиционируется, как наиболее независимое и безопасное приложение для общения.

Код для входа

Самый простой способ защитить свой контент и переписку – поставить пароль для входа в Telegram. В настройках зайдите в раздел "Конфиденциальность" и выберите подраздел "Безопасность". Далее двигайте ползунок строки "Код-пароль" и настройте нужный вам уровень защиты.

Секретные чаты

Наибольший уровень конфиденциальности информации разработчики Telegram обеспечивают в секретных чатах. У них есть таймер самоуничтожения для удаления сообщения после заданного пользователями промежутка времени (от секунды до недели). Отсчет начинается в момент первого прочтения сообщения. В секретном чате нельзя пересылать сообщения, а если делается скриншот, то собеседники автоматически видят уведомление об этом.

Режим невидимки

В Telegram можно скрыть время последнего посещения, а также определить, кто может видеть, что вы в сети. Зайдите в раздел настроек "Конфиденциальность", выберите подраздел "Последняя активность" и выберите нужный вам вариант.