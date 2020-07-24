Группа экспертов из США опубликовала доклад о проблемах распространения беспилотного транспорта. По их мнению, для роботакси и автономных микроавтобусов время еще не наступило, а наибольший потенциал – у робогрузовиков. Но и им лучше сочетать автономность с работой операторов.

Недавно специализированная рабочая группа из MIT опубликовала последний доклад, посвященный развитию автономного транспорта. В нем отмечается, что масштабного появления полностью беспилотных систем стоит ждать не раньше, чем через 10 лет, и что экспансия будет происходить неравномерно, в зависимости от региона и категории транспорта, сообщает VentureBeat.

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Что мешает скорому внедрению автономного транспорта

Помимо технических трудностей авторы доклада, профессоры Джон Леонард и Эрик Стейтон, указывают на стоимость робомобилей, как на барьер, который препятствует их распространению. Действительно, автономный транспорт требует наличия сложных сенсоров и компьютеров, объем производства которых ниже, чем у систем помощи водителю (ADAS). Одно из исследований показало, например, что роботакси в Сан-Франциско непросто будет конкурировать с ценами традиционных такси из-за расходов на лицензирование, страхование, техобслуживание и дистанционное управление.

Один из самых успешных разработчиков робомобилей Waymo, подразделение Alphabet, за год тратит примерно 1 миллиард на создание эффективной автономной системы, а зарабатывает на роботакси – еще до пандемии – не более нескольких сотен тысяч в год. Такие хорошо финансируемые предприятия, как Cruise, Kodiak Robotics и Ike уволили сотни сотрудников, чтобы удержаться на плаву в 2020 году.

Даже более узкоспециализированным машинам вроде рейсовых микроавтобусов будет трудно пробиться на рынок, считают эксперты MIT. Два года назад Министерство транспорта США опубликовало отчет о состоянии дел в области беспилотных автомобилей и перечислило проблемы, которые их разработчикам еще предстоит преодолеть: ограниченная автономность, проблемы с закупками, правовая непредсказуемость.

Что касается грузоперевозок, то в этой сфере действительно есть спрос на автоматизацию, считают авторы доклада. Беспилотные грузовики могут ежегодно экономить своим владельцам до 70 миллиардов долларов, повысить производительность на 30% и справиться с дефицитом водителей в США.