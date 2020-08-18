Гендиректор Tesla назвал точные сроки появления Full Self-Driving – автопилота Tesla пятого уровня, который позволит водителю вообще не следить за дорогой. Маск уверен, что технология станет доступной ограниченному числу клиентов компании уже в течение 6-10 недель.

С появлением автопилота 5-го уровня Tesla может претендовать на особые условия на дорогах для своих автомашин, сообщает Electrek.

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Модернизация Full-Self Driving станет квантовым скачком, потому что это фундаментальная переработка архитектуры, а не изменение существующей модели. Я лично использую передовую альфа-версию в своей машине и практически не вмешиваюсь в процесс движения от дома до работы. Ждите ограниченный запуск через 6-10 недель,

– заявил Маск.

Слова предпринимателя о поездках между домом и работой отсылают к заявлению, которое Маск сделал в прошлом месяце. Тогда Маск также объявил о тестировании альфа-версии автопилота на своей Tesla Model S и сложных маршрутах с дорожными работами и "разными ситуациями".

Сейчас электромобили Tesla поставляются с автопилотом второго уровня по шкале автоматизации, принятой Сообществом автомобильных инженеров США (SAE). Второй уровень, также известный как "частичная автоматизация", подразумевает способность автомата управлять рулем, скоростью и торможением, но он не может реагировать на экстренные ситуации на дороге, когда жизнь водителя может находиться под угрозой.

Изменение законодательства

При этом "квантовый скачок" Маска предусматривает резкий переход от второго уровня до пятого – полной автоматизации. Однако, даже если Tesla сможет перейти на новый уровень в течение 2-2,5 месяцев, современное законодательство США не позволит водителям электромобилей лечь спать за рулем или покинуть водительское сиденье во время движения по дорогам общего пользования.

Маск это прекрасно понимает и готов к тому, что новый автопилот Tesla будет направлен на прохождение длительного и сложного тестирования регуляторами с целью убедиться в его возможностях. Если они подтвердятся, начнется работа по внесению изменений в действующие нормативы, правила и законы.