Популярную компьютерную игру This War of Mine могут включить в школьную программу. С такой инициативой выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Этот симулятор выживания в условиях войны могут добавить в дополнительный список школьной литературы, передает Radiokrakow.pl.

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Таким образом, уже в учебном году 2020 – 2021 дети 2002 года рождения и старше (то есть старше 18 лет) будут иметь доступ к игре.

Правда, сначала вопросы будут обсуждать вместе с министром образования Дариушем Пентковским. В общем Кабмин планирует реализовать пилотную программу, постепенно внедряя новые игры и предоставляя техническую инфраструктуру для школ.

Цель

У премьер-министра объясняют, что игры можно использовать в учебной программе в разных направлениях. Например, в программировании, точных науках, а также для развития познавательных, художественных и музыкальных навыков у детей.

Игра This War of Mine: видеотрейлер