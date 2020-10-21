Финальная версия Android 11 была представлена более месяца назад. За это время она успела собрать немало пользовательских отзывов. При этом не все из них оказались положительными: так, по заявлению ряда владельцев смартфонов, Google до сих пор не исправила один из досадных багов, который впервые заметили еще в бета-сборках операционной системы.

Проблема, которая возникает у некоторых владельцев Android-гаджетов, заключается в некорректной работе полноэкранного режима, сообщает Gizchina.

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Как проявляется проблема

Например, при запуске мобильной игры в альбомной ориентации строку состояния и панель навигации операционки, как и раньше отображаются поверх активного окна, усложняя взаимодействие с приложением. Сообщается о возникновении аналогичной ситуации и в других программах, включая мобильный клиент YouTube.



Полноэкранный режим Android 11 имеет серьезный баг

Несмотря на ряд жалоб, Google пока не предприняла никаких действий по исправлению ошибки. Сотрудники техподдержки компании заявили, что не смогли воспроизвести такое поведение ОС на своих устройствах.

Решение проблемы

В качестве временного решения пользователи рекомендуют перезапустить активное приложение. При этом сброс на заводские настройки, по их словам, не приводит к улучшению ошибки. Когда Google все же выпустит соответствующий патч, пока неизвестно.