Этим летом Google начала публичное тестирование новой функции быстрого обмена данными Nearby Sharing, которая позволяет делиться фотографиями, видео и ссылками с другими владельцами Android-устройств. Теперь же поисковый гигант объявил о расширении функциональности полезной службы, пользователи которой также смогут делиться приложениями из Google Play с другими гаджетами.

Google пока не раскрывает никаких технических подробностей о работе новой функции, но заявляет, что эта возможность станет частью будущего апдейта, который будет доступен уже в ближайшие недели, сообщает 9to5google.

Интересно Универсальный мессенджер Google получит полезную функцию

Будущее обновление функции Nearby Share позволит вам делиться приложениями с Google Play с окружающими вас людьми с помощью Android-смартфона, даже если у вас нет сотовой связи или Wi-Fi,

– говорится на сайте Google.



Nearby Share поможет передать приложения даже при отсутствии интернета

По имеющейся информации, в разделе "Мои приложения и игры" в фирменном магазине появится новое меню "Поделиться приложениями". Нажав на значок "Рядом", владелец гаджета сможет выбрать пользователя, что находится неподалеку, и отправить на его аппарат нужную программу, даже если нет активного соединения с Интернетом, или оно слишком медленное.