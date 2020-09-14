Пользователи Android Auto сообщают о многочисленных проблемах и багах приложения после обновления устройств до Android 11. Так, в нем могут пропасть звуки сообщения, иконка календаря, возникнуть общие проблемы с подключением к сети, а также Android Auto не переводит телефонные звонки на интерфейс бортового компьютера в автомобиле.

О проблемах рассказали пользователи Reddit. По их словам, программа не дает включить музыку в машине: юзер с ником Rsenist сообщил, что после обновления Android музыка то пропадает, то возвращается обратно, а Goldfingerrand ответил, что испытывает схожие проблемы, из-за которых теряется Bluetooth-соединение устройства с автомобилем. Музыка при этом переводится на динамики телефона.

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Другие проблемы после обновления

Пользователь Vasios рассказал, что после обновления в Android Auto пропали звуки уведомлений – их не слышно ни на телефоне, ни в самой машине. Он пояснил, что не отключал их в настройках, однако они все равно не работают, хотя сами сообщения приходят. Кроме того, в отдельных случаях при подключении к автомобилю в приложении исчезает обозначение времени, а дата указывается как 1 января 1900 года.

На сервисе поддержки Google пользователь с ником Clice пишет, что после обновления Google Pixel 4a в Android Auto не может осуществлять или принимать телефонные звонки, поскольку все они перенаправляются на телефон, не давая использовать для этого систему автомобиля. Он сообщил, что пробовал подключаться и с помощью кабеля, и через Bluetooth, однако ничего не помогает.

Реакция Google

На данный момент единственная проблема, которую команда приложения успела решить, это проблема с календарем. Обновление Auto до версии 5.6 вернуло приложение календаря, сообщается в блоге Google. О том, когда будут решены другие проблемы, в компании пока не говорят.