В начале 2020 года Microsoft официально заявила о прекращении технической поддержки операционной системы Windows 7, патчи и обновления для которой регулярно выходили в течение 11 лет. И хотя компания уже фактически бросила свое детище, пользователи, как показывает статистика, не слишком спешат переходить на актуальную версию десктопной ОС.

По данным аналитического ресурса NetMarketShare, доля компьютеров и ноутбуков под управлением Windows 7 снижается крайне незначительными темпами. Если в начале года операционка была установлена на 25,56% устройств, то сейчас этот показатель составляет 23,34%.

Интересно Обновленное меню "Пуск" стало доступно пользователям Windows 10



Статистика использования операционных систем Windows

Статистика пользования Windows 10

Тем временем Windows 10, которая недавно отметила пятилетний юбилей, может похвастаться миллиардом активных пользователей. По статистике "десятка" установлена на 59,37% компьютеров. При этом доля присутствия операционной системы Windows 8.1 составляет всего 2,87%, а на 0,82% ПК, как и раньше, установлена Windows XP, которой в этом году исполнится 19 лет.



Рынок операционных систем

Эксперты считают, что неспешный отказ от Windows 7 объясняется наличием большого количества багов и плохой совместимостью в обновлениях Windows 10. При этом минимальные системные требования операционных систем практически идентичны.