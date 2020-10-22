Несмотря на немалую цену аксессуаров для iPhone 12, некоторые поклонники бренда уже начали заказывать их у производителя. Но не все остались довольны приобретением – на форуме Reddit начали появляться жалобы на досадный недостаток дорогих фирменных чехлов для флагмана Apple.

Согласно сообщениям многочисленных пользователей на Reddit, они получили аксессуары, в которых отсутствуют отверстия для динамиков. Проблема, судя по опубликованным снимкам, коснулась различных партий товаров, а в некоторых случаях, как пишут покупатели, служба поддержки уверяла, что соответствующего выреза в чехле и не должно быть.

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Бракованный чехол для iPhone 12 без отверстий возле динамиков / Фото zarnold16

Мой чехол для iPhone 12 Pro пришел без отверстий для динамиков. Представитель Apple сказал, что его не должно быть, но видео в интернете показывают обратное,

– заявил один из покупателей.

Вместе с тем другие пользователи на форуме отмечают, что при заказе аналогичных чехлов получили аксессуары со всеми имеющимися вырезами под динамики и другие входы.