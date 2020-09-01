Компания Xiaomi основала чрезвычайно широкий спектр производства разнообразных девайсов. Но вместе с тем, компания активно развивает фирменную сеть розничных магазинов.

По количеству новых магазинов Xiaomi даже попала в Книгу рекордов Гиннеса, открыв более 3000 магазинов только на территории Индии, передает Gizmochina.

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Так, всего 2 года назад в Индии работало 500 магазинов Mi Store. А в августе прошлого года компания открыла магазин под номером 2000. Поэтому только за этот год компания открыла 1000 магазинов, в среднем более чем по 3 магазина каждый день.

В общем, на индийский рынок Xiaomi вышла в 2014 году. Сейчас компания является ведущим брендом смартфонов в стране. В частности, производитель занимает первое место на рынке умных телевизоров.

Главный операционный директор Mi India Мураликришнан Би заявил, что компания планирует и дальше укреплять свои позиции в стране.