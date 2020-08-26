Приложение Reface авторства украинских разработчиков, возглавило американский AppStore в категории "Развлечения".

Об этом в своем фейсбуке рассказал СТО RefaceAI Олесь Петров.

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Приложение украинских разработчиков опередило по популярности TikTok, Netflix, Hulu, Disney+ и другие популярные программы. Instagram Facebook и Facebook Messenger также заняли второе место в категории бесплатных приложений американского AppStore, опередив YouTube, Gmail, Instagram и Facebook Messenger.

Что такое Reface

Это один из проектов украинского стартапа RefaceAI, который основали Роман Могильный, Олесь Петров и Ярослав Бойко в 2011 году. Приложение может менять лицо на фото или видео с сохранением мимики. Именно это приложение часто используют блогеры в соцсетях.

Разработчики отмечают, что их приложение в отличие от других похожих программ не использует CGI или 3D-моделирование. Технология основана исключительно на AI (искусственном интеллекте), в его основе лежит метод машинного обучения GAN (Generative Adversarial Network).

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Как приложение возглавило AppStore

СЕО Reface App Роман Могильный рассказал изданию ain.ua, что количество загрузок приложения преодолело отметку в 27 миллионов. На Android программа также пользуется успехом: Reface App занимает первые места в категории Entertainment Google Play в Великобритании, Канаде, Австралии и еще в 14 странах.

Среди прочего Могильный отметил, что рост Reface App на 90% зависит от органического спроса, и лишь 10% приходится на маркетинг.